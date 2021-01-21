Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:46 — REGNUM На Ямале в аэропорту Нового Уренгоя задержано осуществление шести авиарейсов. Причиной стал мороз в минус 42 градуса, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Рейсы относятся к авиакомпаниям «Ямал», «Сибирь» и «Аэрофлот». Самолёты должны отправиться в Краснодар, Москву, Тюмень, Новосибирск, Омск и Уфу.

Всего вылета ожидают 477 человек. Представители авиакомпаний оказывают им необходимые услуги, их предоставление контролирует новоуренгойский транспортный прокурор.