Казань, , 12:06 — REGNUM В Татарии по информации на 21 января провакцинировано вакциной «Спутник-V» 8 183 человека, оба компонента препарата получили 1 876 жителей. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины, использовано почти 61%, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Заражены коронавирусом на сегодняшний день 15 189 человек, за сутки заболевание выявили у 85 жителей. Минувшим днем заразились 87 человек. Всего выздоровели 11 577 пациентов, за сутки — 97. С начала наблюдения в регионе зарегистрирован 241 летальный исход от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали еще четыре пациента, также как и днем ранее.

В стационары за сутки госпитализировали 30 пациентов, 55 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет и от 60 до 70 лет — по 23 человека соответственно, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 47 заболевших, пять — проживают в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, новый сервис «Запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19» заработал на портале государственных и муниципальных услуг в Татарии. Важно, что записаться через портал можно только в медучреждения по месту жительства. Если в прикрепленной больнице вакцинация пока не проводится, запись будет недоступной.

Читайте также: В Татарии открылась онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19