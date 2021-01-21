Люберцы, Московская область, , 11:44 — REGNUM Вооружённое нападение на школу в Московской области предположительно готовили двое подростков из посёлка Красково. Их задержали сотрудники полиции и ФСБ, сообщил 21 января источник в правоохранительных органах.

Задержанные рассказали, что обсуждали возможную атаку на школу с использованием холодного и огнестрельного оружия. Из видеороликов в интернете они узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях.

Задержанным по 16 лет, один из них учится в 10-м классе одной из подмосковных школ, второй — на первом курсе образовательного комплекса. У них нашли два предмета, похожие на кустарно изготовленное огнестрельное оружие, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, плащ и маску, сообщил источник ТАСС.

В действиях подростков усматривают признаки покушения на массовое убийство, а также незаконный оборот и изготовление оружия. Ведётся проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение.

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