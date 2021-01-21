Джакарта, , 11:37 — REGNUM Национальное агентство по ликвидации стихийных бедствий Индонезии зафиксировало 185 природных катастроф, произошедших в стране с 1 по 21 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

«Мы зафиксировали 185 стихийных бедствий, произошедших с 1 по 21 января 2021 года», — заявил в своем заявлении руководитель центра данных, информации и коммуникации агентства по ликвидации стихийных бедствий Индонезии Радитья Джати.

В январе 2021 года в Индонезии произошло 127 наводнений, 30 оползней, 21 торнадо.

В результате землетрясений в стране погиб 91 человек, ещё 41 человек погиб от оползней и 34 человека погибли от наводнений. Восемь человек пропали без вести из-за наводнения и трое человек пропали без вести из-за землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 потрясло индонезийский город Набире в провинции Папуа.

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