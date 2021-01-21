Чита, , 11:34 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 32 299 человек, причём 219 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шести человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 609. Из общего количества пациентов моногоспиталей 81 (-6 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 37 (-6 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 29 807 пациентов (+264 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

Читайте также: Ещё четверо жителей Забайкалья стали жертвами COVID-19