Багдад, , 11:34 — REGNUM Как минимум пять человек погибли в результате прогремевшего в столице Ирака взрыва. Об этом 21 января сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что еще семь человек в результате взрыва пострадали. Также отмечается, что, по предварительным данным, произошла атака террориста-смертника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших из-за мощного взрыва, который прогремел в принадлежащем приходу церкви здании в центре Мадрида, увеличилось до четырёх человек.