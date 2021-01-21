Уфа, , 11:28 — REGNUM Потерявшегося глухонемого мальчика вернули родной бабушке в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканского Управления Федеральной службы судебных приставов.

Сообщается, что 19 января в Уфимском районе судебные приставы обнаружили глухонемого мальчика 2011 года рождения около здания своего отделения. Ребенок лежал в сугробе. Сотрудники ведомства отогрели ребенка в своем кабинете и сообщили о произошедшем в службу спасения.

Приехавшие сотрудники полиции установили личности близких родственников ребенка и передали несовершеннолетнего его бабушке.

По словам пожилой женщины, она гуляла со своим внуком на улице. В какой-то момент она выпустила мальчика из своего поля зрения, и ребенок потерялся.

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