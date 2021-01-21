Мадрид, , 11:02 — REGNUM Количество погибших из-за мощного взрыва, который прогремел в принадлежащем приходу церкви здании в центре Мадрида, увеличилось до четырёх человек. Об этом 21 января сообщает на своем сайте мадридская архиепархия.

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«К трем погибшим, подтвержденным вечером (20 января), прибавился 36-летний священник Рубен Перес Аяла, который был доставлен в больницу из-за полученных ранений», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что священнослужитель скончался в 01:30 по местному времени (3:30 мск), ранее сообщалось, что он поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января на одной из улиц в центре Мадрида прогремел мощный взрыв в доме, в котором живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома.