Ульяновск, , 10:58 — REGNUM В Ульяновске местный житель осуждён за нападение на фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Ему назначен один год и четыре месяца ограничения свободы, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Инцидент произошёл ночью 12 ноября 2020 года в одном из домов по Московскому шоссе в Ульяновске, куда по вызову прибыла бригада «скорой». Следствием установлено, что фельдшер подвергся нападению со стороны сожителя беременной пациентки, нанеся потерпевшему более 25 ударов руками и ногами.

В следственном управлении СКР по Ульяновской области уточняют, что у работника скорой помощи было диагностировано сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. По данным ведомства, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители также отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему назначен один год и четыре месяца ограничения свободы.

В надзорном ведомстве отмечают, что гособвинение настаивало на двух лет колонии, поэтому рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назвал «вопиющим» нападение на фельдшера скорой помощи. По его словам, «каждый случай нападения на медработника — это дикость и преступление против самой милосердной профессии, призванной спасать человеческие жизни».

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