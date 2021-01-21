Электросталь, Московская область, , 10:57 — REGNUM Водитель автобуса, врезавшегося в здание кинотеатра в подмосковной Электростали, не смог вывести транспортное средство из заноса. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Водитель заявил правоохранителям, что его автобус занесло, и вывести из заноса свое транспортное средство он не смог, что и стало причиной ДТП», — сообщил источник ТАСС.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус, следовавший по маршруту № 8, в котором находилось 20 человек, врезался в Электростали в угол кинотеатра «Современник», в результате чего пострадали десять пассажиров.

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