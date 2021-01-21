Казань, , 10:45 — REGNUM В Казани вечером 20 января женщина с тремя детьми отравилась угарным газом. Происшествие произошло в квартире на улице Солидарности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В результате инцидента пострада женщина 1993 года рождения и ее трое малолетних детей. Прокуратура организовала проверку. Предстоит выяснить обстоятельства случившегося и проверить соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При выявлении нарушений примут соответствующие меры.

ИА REGNUM напоминает, поздним вечером 18 января в Казани также отравилась угарным газом женщина с двумя малолетними детьми.

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