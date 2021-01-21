Тандынский район, Тува, , 10:04 — REGNUM В Тандинском районе Тувы правоохранителям пришлось в ходе погони за нарушителем применить табельное оружие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, водитель на «Ладе» без номеров промчался мимо инспекторов, требовавших остановиться.

Патруль начал его преследование. Несмотря на неоднократные требования об остановке, водитель продолжал мчать по заснеженной дороге в сторону села Самагалтай.

«С учётом создавшейся угрозы жизни и здоровью других участников дорожного движения инспектор ДПС применил для остановки транспортного средства табельное оружие: он сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего произвёл несколько прицельных выстрелов по задним колёсам автомобиля», — отметили в ведомстве.

Высунувшись из окна, инспектору удалось прострелить колёса машины нарушителя. В результате водитель выехал в снежный бруствер и остановился. За рулём оказался 21-летний житель села Бай-Дага, никогда не получавший водительских прав и неоднократно привлекавшийся за езду на автомобиле.

Выяснилось также, что машина принадлежит отцу «гонщика». В салоне находились два пассажира. В отношении нарушителя составлено шесть материалов, в том числе за невыполнение требований инспекторов.