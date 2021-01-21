Уфа, , 10:04 — REGNUM Тело мужчины обнаружили в ходе тушения пожара в жилом доме в деревне Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что информацию о пожаре в д. Кубагушево Учалинского района спасатели получили утром 20 января.

Прибыв на место происшествие было установлено, что горит бревенчатый дом площадью 32 кв. метра. Вскоре пожар был ликвидирован.

Сообщается, что во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины 1962 года рождения.

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