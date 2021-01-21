Соледар, ДНР, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксировали четыре случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили гранатомёты АГС и стрелковое оружие, выпустив шесть единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Весёлое, Родниково, Коминтерново», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрелов мирные жители не пострадали, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее наблюдатели СЦКК зафиксировали семь обстрелов со стороны ВСУ, в ходе которых были выпущены 33 единицы боеприпасов.

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