Чита, , 09:52 — REGNUM Более 24 лет лишения свободы в колонии строго режима получил рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в войсковой части, 21 января сообщает ТАСС.

Второй Восточный окружной военный суд приговорил подсудимого к 24 годам и шести месяцам лишения свободы. Ранее прокурор попросил суд назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в войсковой части в ЗАТО Горный Забайкальского края. Погибли восемь военнослужащих, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

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