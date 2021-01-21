Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM Сторона защиты бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ротсовской области Андрея Майера не смогла смягчить меру пресечения экс-чиновнику. Апелляция Ростовского областного суда приняла решение оставить подследственного в СИЗО до 20 февраля.

По словам адвоката Владимира Чеснокова, его подзащитный находится в спецблоке — в одиночной камере с целью оказания на него давления, пишет портал 1rnd.ru.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Майер стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий после выявленных нарушений при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. Он был задержан в конце декабря 2020 года. В то же время следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении директора ООО «СпецСтрой» — подрядчика благоустройства зоны отдыха.

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