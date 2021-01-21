Кош-Агачский район, Алтай, , 09:47 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 59-летняя жительница Кош-Агачского района скончалась ещё в декабре 2020 года.

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"По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и легочной эмболии», — отметили в штабе.

12 января умер житель Майминского района 66 лет. Как отмечается, причиной смерти стали тяжёлые заболевания, усилившиеся на фоне заражения SARS-CoV-2.

Таким образом, за весь период пандемии в республике скончались 179 пациентов с коронавирусом. В 163 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19, ещё 16 человек скончались по иным причинам.

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