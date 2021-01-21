Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM В Советском районе Ростова-на-Дону аварийные бригады устраняют порыв на теплотрассе. Десять многоквартирных домов попали в зону отключения отопления в 20-градусный мороз, передаёт ИА REGNUM.

«На время устранения аварийной ситуации временно ограничено теплоснабжение десяти жилых домов по улице 2-я Краснодарская. Объекты социальной сферы в зону отключения не попадают», — уточнили в городской администрации.

Порыв на теплотрассе на улице 2-я Краснодарская произошёл в ночь на 21 января. К ликвидации коммунальной аварии привлечены две бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе девяти человек и семи единиц техники. Восстановить подачу тепла планируется до конца дня.