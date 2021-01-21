Ульяновск, , 09:34 — REGNUM Силовики задержали руководителя коммерческого предприятия Ульяновской области, которого обвиняют в крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

В ведомстве отмечают, что фигуранта уголовного дела обвиняют в хищении 140 млн рублей бюджетных средств.

«В ходе совместных мероприятий следователей следственного управления и ГУЭБИПК МВД обвиняемый задержан в связи с нарушением им ранее избранной меры пресечения», — говорится в сообщении.

В управлении дополняют, что в отношении руководителя коммерческого предприятия Ульяновской области Басманным районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения более 45 млн рублей бюджетных средств при строительстве дороги.

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