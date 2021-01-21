Уфа, , 09:39 — REGNUM Жильцов сгоревшего двухэтажного дома разместят в чрезвычайном фонде в Уфе. Об этом 21 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что спасатели локализовали пожар на площади 800 кв. метров. По предварительной информации, в доме зарегистрированы 56 граждан, в том числе 14 несовершеннолетних.

В настоящий момент в школе № 24 для погорельцев развернут пункт временного размещения. Было организовано горячий чай и питание. Позже планируется разместить погорельцев в чрезвычайном фонде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 21 января в жилом деревянном доме в Уфе произошел пожар. Спасатели эвакуировали 25 человек, в том числе 7 детей.

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