Уфа, , 09:26 — REGNUM Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании в доме по улице Малая Лесозаводская д. 14Б в Уфе поступило на пульт спасателям утром 21 января.

По тревоге были подняты 42 огнеборца на 14 единицах техники. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит квартира в двухэтажном деревянном жилом доме «Г"-образной формы размером 20×40м.

Во время тушения пожара было эвакуировано 25 человек, включая 7 несовершеннолетних. Люди временно расположились в автобусах.

В настоящее время борьба с огнем продолжается. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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