Ташкент, , 09:18 — REGNUM Три человека погибли и трое получили ожоги в результате взрыва пыльно-угольной воздушной смеси на Ново-Ангренской теплоэлектростанции (ТЭС), сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Трагедия произошла 20 января в 11:45 (9:45 мск). Взрыв прогремел во время планового обслуживания пятого энергоблока ТЭС. Погибшие сотрудники АО «Востокэнерготеплоизоляция» выполняли профилактические работы.

Трое пострадавших являются сотрудниками ООО «Энергокотлоочистка». Оборудование электростанции повреждений не получило.

В министерстве энергетики Узбекистана отметили, что бригады подрядных организаций прошли инструктаж и получили необходимый допуск на объект. Состояние трех пострадавших работников оценивается, как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 2020 года на Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области Узбекистана произошел пожар.

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