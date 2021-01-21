Уфа, , 09:19 — REGNUM Мужчину обвинили в избиении школьника в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что супруга 51-летнего обвиняемого работает в школе с. Старокуручево учителем. По версии следствия, женщина рассказала своему мужу о плохом поведении ученика 7 класса.

Следователи считают, что в октябре 2020 года обвиняемый, встретив школьника на улице, ударил его по переносице: таким образом школьнику причинен легкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью. Свою вину фигурант уголовного дела признал. Материалы дела переданы мировому судье по Бакалинскому району.

Сообщается, что учителю сделали выговор.

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