Хабаровск, , 09:48 — REGNUM Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава за получение взятки в виде имущества в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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В ходе следствия и в суде установлено, что 31 марта 2017 года подсудимый, будучи должностным лицом, получил взятку в виде двух квартир общей стоимостью не менее 5,7 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий. Он за взятку передал нереализованное арестованное имущество должника «Дальспецстроя» взыскателю ООО «Компания Мастер Фуд», чем самым нарушил правил очередности удовлетворения требований взыскателей.

Суд согласился с мнением гособвинителя и приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Кроме того, с осужденного взыщут штраф в 11,4 млн рублей. Также он с лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах ФССП России на девять лет.

Две квартиры, переданные в качестве взятки, конфискованы в собственность РФ.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении взяткодателей рассматривается также Центральным районным судом Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении замначальника управления муниципальной собственности мэрии Владивостока. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.