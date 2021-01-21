Джакарта, , 09:07 — REGNUM В группе по идентификации жертв стихийных бедствий Индонезии заявили, что продолжают устанавливать личности погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

В последний день поисковых работ, 21 января 2021 года, национальная полиция Индонезии надеется, что власти примут решение продлить поисково-спасательную операцию на месте крушения лайнера.

На данный момент национальная полиция идентифицировала 43 погибших при крушении самолета Sriwijaya Air, разбившегося в водах Тысячи островов вблизи Джакарты. Это означает, что еще 19 жертв не опознаны.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии построил новый штаб на острове Ланканг для облегчения поисково-спасательной операции в Яванском море.

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