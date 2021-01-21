Горно-Алтайск, , 09:06 — REGNUM Правоохранители установили местонахождение 17-летнего подростка из Горно-Алтайска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, он числился пропавшим без вести с 13 января.

«Несовершеннолетний был объявлен в розыск, а ориентировка по его поиску направлена во всех территориальные органы внутренних дел страны», — отметили в ведомстве.

В результате спустя неделю его обнаружили возле железнодорожного вокзала в Новосибирске сотрудники линейного отдела МВД. Подростка доставили в отделение, затем передали правоохранителям из Горно-Алтайска.

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