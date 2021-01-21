Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Двум жителям США предъявили обвинения в нападении на полицейских во время беспорядков в начале января в Вашингтоне. Об этом сообщает американский минюст.

По последним данным, обвинения в нападении на правоохранителей предъявлены жителю штата Коннектикут Патрик Эдварду Маккою.

Также, по данным телекомпании CNN, обвинения в нападении на полицейских получил житель штата Пенсильвания Бартон Шайвли, ранее служивший в американском Корпусе морской пехоты. При этом последний сам связался с правоохранителями и признался в то, что он принимал участие в беспорядках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из руководителей ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Джо Биггс задержан правоохранительными органами в американском штате Флорида по обвинению в участии в захвате здания Конгресса США 6 января.