Дзун-Хемчикский район, Тува, , 08:59 — REGNUM Следователи в Туве расследуют обстоятельства жестокого убийства супружеской пары в селе Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух лиц».

По данным следствия, в ночь со 2 на 3 января потерпевшие распивали спиртное с мужчиной у себя дома. В конце застолья пьяный хозяин начал выгонять гостя, что тому явно не понравилось.

«Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений ножом нанес сначала мужчине множественные колото-резаные раны в область грудной клетки, от чего последний скончался на месте, а затем его супруге, которая от полученных телесных повреждений также скончалась», — отметили в ведомстве.

Затем злоумышленник, как отмечается, расчленил тело потерпевшего, а голову и руки сжёг в печи.

В результате поисковых мероприятий установлена личность подозреваемого. 23-летнему местному жителю уже предъявлено обвинение. Мужчина к настоящему времени задержан и заключён под стражу.