Южно-Сахалинск, 21 января 2021, 09:04 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 4,2 и 5,9 произошли в Охотском море 21 января, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Толчок магнитудой 4,2 зафиксирован неподалёку от острова Парамушир, входящего в Северную группу Курильских островов. Очаг находился на глубине 95 км.
Второй толчок произошёл в Охотском море на 420 км северо-восточнее Южно-Сахалинска, очаг находился на глубине 605 км.
Жители Сахалинской области толчков не ощутили, пострадавших и повреждений нет.
Как сообщало ИА REGNUM, серия подземных толчков произошла в Тихом океане рядом с островами Курильской гряды 8 января.
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