Джакарта, , 08:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 потрясло индонезийский город Набире в провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение произошло 21 января 2021 года в 04:37 по местному времени.

Глава центра землетрясений и цунами национального агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Дарионо заявил, что землетрясение вызвано разломом.

По данным источника, эпицентр землетрясения находится на суше в 42 км к северо-западу от Набире.

Национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии призвало жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.