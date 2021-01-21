Джакарта, , 08:38 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что национальный комитет по безопасности на транспорте построил новый штаб на острове Ланканг для облегчения поисково-спасательной операции в Яванском море, сообщает Detik.

«Новый пост на острове Ланканг облегчит поисково-спасательную операцию», — отметил министр транспорта.

Министр выразил надежду, что водолазам вскоре удастся обнаружить основную часть второго «чёрного ящика», память звукозаписывающего устройства разбившегося лайнера Sriwijaya Air.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковые работы на месте крушения индонезийского Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air 21 января были отложены из-за плохой погоды.

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