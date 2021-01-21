Уфа, , 08:35 — REGNUM Пешеход погиб после наезда на него автомобиля в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло вечером 20 января на автотрассе Самара — Уфа — Челябинск в Туймазинском районе. Автомобиль «Ford Focus», за рулем которого находился 33-летний мужчина, на 1319 км этой автодороги сбил пешехода. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший мужчина был водителем грузового автомобиля «Volvo». Он остановился со своим напарником около родника, чтобы набрать воды.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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