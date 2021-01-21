Кызылский район, Тува, , 08:30 — REGNUM Работника котельной села Сукпак, получившего ожоги в результате взрыва котла, транспортируют в Красноярский ожоговый центр. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.

По его словам, решение было принято совместно с врачами.

«Хорошо, что у нас есть такая возможность, направляем свой вертолет. Надо использовать все ресурсы для поддержки нашего земляка», — отметил он.

Напомним, авария произошла 11 января 2021 года. По данным следствия, около 14 часов дня из-за отсутствия циркуляции пара в системе отопления произошел паровой удар котла в виде выброса горячего пара. В результате пострадали двое работников.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия начата доследственная проверка. Процессуальное решение будет принято по её итогам.

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