Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В Народном хурале Бурятии сообщили о безвременной кончине депутата трёх последних созывов, председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Зоригто Цыбикмитова. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения на фоне заражения коронавирусом.

Свои соболезнования в связи со случившимся выразил глава республики Алексей Цыденов.

Зоригто Цыбикмитов родился 2 марта 1962 года в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района. Окончил Бурятский государственный педагогический институт. Впервые стал депутатом регионального парламента в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в Бурятии после дорожно-транспортного происшествия умер депутат Заксобрания Александр Лоншаков.

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