Иркутск, , 08:02 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1567 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 21 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 46 308 человек (+265 за последние сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Госпитализированы 2462 пациента (-48 за последние сутки). Выздоровели 40 767 пациентов (+308 за последние сутки). Ещё 200 жителей Приангарья с коронавирусом (+2 за сутки) скончались не от COVID-19.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё десять человек