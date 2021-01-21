Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, оба страдали тяжёлой сопутствующей патологией.

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Таким образом, всего с начала пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 643 пациентов. Общее число подтверждённых случаев заражения, тем временем, достигло 29 069, в том числе 151 за сутки. Из них к настоящему времени 26 350 человек выздоровели.

В госпиталях остаются 1117 пациентов с коронавирусом, у 804 из которых заболевание осложнилось пневмонией. В реанимации находятся 72 тяжёлых больных. На дому лечатся 959 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1793 койки, занято — 1117, свободно — 676 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,3%», — добавили в оперштабе.