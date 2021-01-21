Оренбург, , 08:00 — REGNUM В Оренбургской области при столкновении микроавтобуса Ford Transit и Kia Cerato погибли три человека. Об этом 21 января сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Трагедия произошла в районе посёлка Заречье, на объездной дороге вокруг Оренбурга. По предварительным данным, в результате столкновения погибли водитель и два пассажира автомобиля Kia Cerato, в том числе ребёнок пятилетнего возраста.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге Ленинский районный суд города рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении бывшего заместителя главы муниципалитета Геннадия Борисова, виновного в дорожно-транспортном происшествии.

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