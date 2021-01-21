Барнаул, , 07:29 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 21 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1812 человек, причём 15 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 398 человек, +44 за последние сутки) и ОРВИ (19 519 человек, +140 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 37 124 человека (+195 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 389 (+2 за сутки подряд), к аппаратам ИВЛ подключены 115 пациентов (+2 за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1473 (+11 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 33 124 человека (+153 за последние сутки).

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