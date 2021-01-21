Мадрид, , 07:15 — REGNUM Верхние этажи здания, пострадавшего при взрыве на улице Толедо в центре Мадрида, будут снесены. Об этом 20 января сообщил на своей странице в Twitter представитель городских властей Мариано Фуэнтес.

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По его словам, работы начнутся 21 января. Кроме того, от обломков будет расчищена вся зона вокруг здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января при взрыве дома в центре Мадрида погибли не менее трех человек и еще 11 получили ранения. Предварительной версией происшествия названа утечка бытового газа.

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