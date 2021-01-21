Красноярск, , 07:06 — REGNUM Следствие проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело нашли 20 января в ходе поисков, проводимых совместно с волонтёрами, на территории заброшенной строительной площадки в районе ул. Авиаторов.

Предположительно, мужчина пропал в этом районе несколько месяцев назад. Опознать личность и назвать причину смерти пока невозможно. Назначены судебно-биологическая и геномная экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в бане обнаружены тела 62-летнего мужчины и 60-летней женщины. По данному факту проводится проверка.

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