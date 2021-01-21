Новосибирск, , 07:05 — REGNUM В больнице Новосибирска скончался сотрудник Сибирской генерирующей компании (СГК). Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на СГК.

«Помощь семье, безусловно, будет оказана. Подробности сможем сообщить позднее. Приносим глубокие соболезнования родным и близким нашего сотрудника», — сказала пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

35-летний мужчина получил сильные ожоги во время ремонта теплотрассы в Ленинском районе города. 16 января он был доставлен в больницу и попал в реанимацию с 90% ожогом тела.