Село Покровка, Приморский край, , 07:10 — REGNUM В Приморье суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего соцработника в психоневрологическом интернате в селе Покровка, которого обвинили в крупной краже денег постояльцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

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В ходе следствия и в суде установлено, что с января по июль 2020 года специалист психоневрологического интерната вступил в сговор с другим сотрудником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Фигуранты договорились о похищении денег у пациентов интерната.

Обвиняемые оформили доверенность на открытие счетов и осуществление по ним банковских операций на имя 17 недееспособных постояльцев. К дебетовым счетам оформили банковские карты. Они переводили денежные средства с банковских вкладов граждан на дебетовые карты, а затем обналичивали их.

За полгода фигуранты похитили более 4,5 млн рублей.

В ходе предварительного расследования соцработник добровольно возместил ущерб в два млн рублей.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сунтарском районе Якутии прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почты России, которая обвиняется в хищении в крупном размере.