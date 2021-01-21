Пушкино, Московская область, , 06:53 — REGNUM Отдел главного следственного управления СК России по Московской области в городе Пушкино возбудил уголовное дело по факту массового отравления школьников в подмосковном Красноармейске. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пищевые отравления произошли 19 и 20 января сразу в двух школах Красноармейска. С жалобами на плохое самочувствие в местные больницы обратились 91 ребёнок и двое взрослых.

Сейчас следователи допрашивают должностных лиц и изучают материалы из организации, которая оказывала школам услуги питания. С целью установления причин недомогания у пострадавших произведён забор мазков.