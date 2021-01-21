Москва, , 06:09 — REGNUM Объём внешней торговли между Дальним Востоком России и Японией существенно сократился в 2020 году. Российско-японское экономическое партнёрство обсудили министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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За январь-ноябрь 2020 года объёмы внешней торговли сократился до 5,2 млрд долларов США, что на 22,6% ниже аналогичного периода 2019 года.

При этом инвесторы из Японии принимают участие в 11 проектах на Дальнем Востоке с общим объёмом инвестиций в 181 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония представила новую концепцию торгово-экономического сотрудничества на Дальнем Востоке России и в Арктике.