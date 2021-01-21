Якутск, , 05:33 — REGNUM В Якутске на Вилюйском тракте утром 21 января произошло массовое ДТП. Человеческих жертв удалось избежать.

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По предварительной версии, в аварию попали сразу семь автомобилей. Автоинспекторы выехали на место ДТП, движение по Вилюйскому тракту затруднено, машины едут в объезд.

Подробности ДТП устанавливаются, пишет News.Ykt.Ru.

Отметим, в Якутии метель, стоят крепкие морозы, сильный ветер усиливает ощущение холода. На дорогах снежный накат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области на федеральной трассе А-114, соединяющей Вологду и Новую Ладогу, 20 января из-за массового ДТП временно полностью было перекрыто движение автотранспорта.