Штат Нью-Йорк, США, , 05:30 — REGNUM В округе Монро штата Нью-Йорк (США) разбился военный вертолёт, погибли три человека. Об этом 20 января офис шерифа округа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Офис шерифа округа Монро подтвердил, что военный вертолёт, на борту которого находилось три человека, упал в поле на W. Bloomfield Rd. в Мендоне в 18:32», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в настоящее время движение по шоссе, вблизи которого произошла авиакатастрофа, перекрыто.

По информации телеканала NEWS10, медицинский эвакуационный вертолёт UH-60 выполнял обычную тренировочную миссию. По свидетельству очевидцев, он совершал полёт вблизи земли и разбился около 18:30 по местному времени. На борту находились трое военнослужащих, все они погибли.

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