Триполи, , 05:24 — REGNUM По меньшей мере 43 человека погибли в результате крушения лодки с мигрантами у побережья Ливии. Об этом 20 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ООН.

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Пассажиры судна намеревались переправиться через Средиземное море в страны ЕС. Еще 10 человек были спасены и доставлены на берег для оказания помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января у побережья Колумбии перевернулась лодка с более, чем 20 мигрантами. Из них 16 человек пропали без вести.

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