Владивосток, , 05:00 — REGNUM В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении замначальника управления муниципальной собственности мэрии Владивостока. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

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Установлено, что в октябре 2020 года подозреваемый, посредник и пользователь земельного участка в районе улицы Сахарный ключ во Владивостоке договорились о передаче взятки в сумме 3,7 млн рублей за оформление земли на подставное лицо, имеющее льготы при получении земли с последующим переоформлением на фактического пользователя.

Первую часть от основной суммы взятки в размере одного млн рублей посредник передал чиновнику в декабре 2020 года, оставшуюся часть взятки фигурант получил 19 января. При этом часть денежных средств являлась муляжом — передача проводилась под наблюдением сотрудников регионального УФСБ.

Деньги должны были быть переданы посредником чиновникам для решения вопроса о предоставлении подставному лицу в собственность бесплатного второго земельного участка для последующего его переоформления.

Подозреваемые задержаны, следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении двух госслужащих, подозреваемых в получении взятки.