Лима, , 03:53 — REGNUM На территории Перу вечером 20 января произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологичесикй центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 17:59 по местному времени (02:59 мск 21 января). Их эпицентр находился в 107 км к юго-востоку от города Ики, с населением 246 тыс. человек, и в 48 км к северо-западу от небольшого городка Минас-де-Маркона, с населением около 15,4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.

К настоящему моменту официальных сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 потрясло юго-восток индонезийской провинции Малуку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5