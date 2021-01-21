Москва, , 09:24 — REGNUM Мощный взрыв, который прогремел на улице Толедо в центре Мадрида, спровоцировал возникновение множества комментариев сети. Граждане выразили своё мнение 20 января в социальной сети Facebook.

«Был 2 дня назад в 10 минутах пешком от этого места. Кошмар! что сейчас с людьми? Температура 0 градусов», — поделился Adrián M.

Многие пользователи высказали слова соболезнования Испании. Люди отметили, что на данный момент в данной стране отмечаются низкие температуры, и они беспокоятся, что многие жители в данном районе лишились окон.

«Хорошо, что не туристический сезон сейчас! Сочувствую испанцам», — написал Денис Х.

Часть граждан пришла к выводу, что это был взрыв бытового газа. Люди указали, что по их видению, характер разрушений напоминает последствия именно взрыва газа.

«Похоже на утечку газа. Кто говорит, что нет, то прогуглите последствия и разрушения от взрыва, спровоцированного утечкой газа! Там и похуже есть фото!», — написал Ramil C.

Некоторые комментаторы призвали людей переходить на обогрев жилья с газа на электричество. По их мнению, это более безопасный способ, нежели газовое оборудование в жилом доме.

«А почему люди электричеством не пользуются? Почему бы газ не заменить электричеством и не надо тогда будет ничего закупать, да и не взрывоопасно», — пишет Olga B.

Напомним, 20 января на улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв.